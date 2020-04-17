Україна пропонує підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС в червні

Україна пропонує підписати Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС на саміті Східного партнерства, який запланований на 18 червня.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль говорив у телефонній розмові з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

"У ході розмови українською стороною було запропоновано підписати Угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту Східного партнерства", - сказано у повідомленні.

У лютому тогочасний прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір до кінця року.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. 31 січня Британія вийшла з Євросоюзу.

Читайте детальніше у статті: "Розвідка боєм: як Україна та ЄС готуються до оновлення Угоди про асоціацію"

Європейська правда