ЄС виділить 13 мільйонів євро для постраждалих на Донбасі

Європейська комісія у четвер оголосила про виділення Україні 13 млн євро для жителів, потерпілих внаслідок конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

"У той час як конфлікт на Сході України триває вже сім років, Європейська комісія оголошує сьогодні про виділення 13 млн євро для підтримки найбільш вразливих людей, що потерпіли від триваючих воєнних дій", - повідомили в комісії.

Водночас гуманітарні проєкти, фінансовані ЄС, також допоможуть боротися зі спалахом коронавірусу, зазначили у комісії.

"Європейський cоюз повністю солідарний із людьми на Сході України. Допомога ЄС дозволяє вразливим людям, які виснажені шестирічним конфліктом, отримати базові послуги, зокрема у сфері охорони здоров'я і водопостачання", - підкреслив європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

За виділені у вівторок кошти планують відремонтувати будівлі, які постраждали в результаті конфлікту, зокрема школи та медичні установи, і забезпечити основні потреби, такі як освіту і воду.

Вся гуманітарна допомога ЄС спрямовується через агенції ООН, громадські організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, Євросоюз виділяє понад 15 млрд євро на допомогу країнам-партнерам у зв’язку з пандемією коронавірусу, із них 190 млн євро отримає Україна.

Європейська правда