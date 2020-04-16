Рада створить ТСК для перевірки заяв Уманського щодо податкових схем — Тимошенко

На наступному позачерговому засіданні Верховної Ради створять тимчасову слідчу комісію щодо перевірки заяв ексголови Мінфіну Ігоря Уманського про втрати бюджету від податкових схем.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі лідерів фракцій та груп заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Лідери фракцій прийняли наступне рішення: на наступному позачерговому засіданні буде створена тимчасова слідча комісія, яку, вірогідно, очолить Іван Крулько (нардеп від "Батьківщини" - ред.), щоб розібратися детально з тим, які корупційні оборудки сьогодні здійснюються в Податковій і в Митниці, і позбавляють бюджет країни 120 млрд грн на рік", - розповіла Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" додала, що на позачерговому засіданні ВР також прийме постанову, якою дасть доручення Рахунковій палаті провести перевірку озвучених Уманським фактів щодо податкових схем.

Нагадаємо:

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки голови ДПС Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Він пояснив, що причиною цього були, зокрема, "скручування" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верховна Рада призначила Уманського міністром фінансів 4 березня, а звільнила - 30 березня.

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що усі звинувачення щодо схем з податками "базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які і є, найімовірніше, тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах".

Економічна правда