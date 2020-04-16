Роботодавець зобов'язується звернутися по допомогу у разі безробіття – юрист про зміни до закону

Після ухвалення парламентом законопроєкту № 3279-д роботодавець зобов’язаний звернутися до центру зайнятості для отримання грошової допомоги у зв’язку з частковим безробіттям.

Про це повідомляє радник та адвокат ADER HABER Law Firm Тетяна Іванович

Повідомляється, що після прийняття закону грошову допомогу нададуть роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

"Замість умови про відсутність боргів по зарплаті та ЄСВ за останні 5 років, від роботодавців вимагатимуть сплати ЄСВ протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності", - пояснила Іванович.

Також Законом уточнено частину 2 ст. 47-1 Закону України "Про зайнятість населення", відповідно до якої в абзаці першому слова "роботодавець має право звернутися" замінюється словами "роботодавець звертається".

"Тепер звернення роботодавця до територіального центру зайнятості для отримання грошової допомоги у зв’язку з частковим безробіттям – це не право, а його обов’язок. Тож працівники зможуть сміливо спонукати своїх роботодавців до відповідних дій", - зазначила адвокат.

Нагадуємо:

Верховна Рада 13 квітня ухвалила законопроєкт № 3279-д який, зокрема, змінює умови орендної плати для бізнесу. Юристи пояснюють, що тепер зміниться для підприємців.

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Економічна правда



