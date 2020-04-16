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Нацполіція планує закупити 200 авто на майже 100 мільйонів

Четвер, 16 квітня 2020, 13:50
 

Національна поліція України планує закупити 200 легкових автомобілів спеціалізованого призначення типу універсал (кросовер).

Джерело: сайт Prozorro

Деталі: Заявку на тендер подано 9 квітня, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 21 квітня, початок аукціону – 22 квітня.

Очікувана вартість – 97,74 млн грн.

Джерело фінансування – державний бюджет.

Строк поставки товару до Києва - до 30 календарних днів з дня укладання договору (але до 17 червня).

Нагадаємо: 13 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала "антикризовий" кошторис. Зокрема, збільшили видатки на пенсії та медичні гарантії, але урізала бюджет освіти й регіонального розвитку. Резервний фонд збільшено втричі – з 1,5 млрд грн до 4 млрд грн.

Раніше, через скорочення видатків Служба безпеки скасувала тендер 33-х автомобілів Toyota Corolla та 8-ми авто Volkswagen T6 Kombi очікуваною вартістю в 24,57 мільйона гривень

24 березня Національна поліція відмінила раніше оголошений тендер на закупівлю 631 різних автомобілів на загальну суму 275,9 млн грн. 

Українська правда

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