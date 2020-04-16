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"Нафтогаз" відкрив першу зарядну станцію для електрокарів і вивчає ринок

Четвер, 16 квітня 2020, 13:41
 

Компанія "Нафтогаз" встановила першу власну електрозарядну станцію в рамках пілотного проекту WeEnergy.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Комплекси типу EUA-2 підходять для всіх видів електроавтомобілів світових брендів, а середній час зарядки складає не більше 2,5 годин. Наразі вартість послуги на станції WeEnergy є однією з найнижчих серед гравців українського ринку - 4,5 грн/кВт·год", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розраховуватись можна за допомогою мобільного телефону і спеціального додатку через особистий кабінет споживача.

Також можна скористатись карткою WeEnergy.

"Партнером у реалізації пілотного проекту виступила компанія ElectroUA", - додали у компанії.

Крім цього, компанія "Нафтогаз" досліджує перспективу масштабного виходу на ринок електрозарядних комплексів в Україні.

"У разі комерційного успіху пілотного проекту, компанія планує розгорнути мережу електроавтозарядок по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Нафтогаз електромобіль

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