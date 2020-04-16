СЕО стартапу Preply: Найпростіший крок для економіки України – зробити англійську другою офіційною
Введення в Україні англійської мови, як другої офіційної відкриє країну закордонним компаніям і дозволить посилити економіку.
Про це в інтерв'ю ЕП заявив СЕО українського освітнього стартапу Preply.
"Найпростіший крок для створення більш сильної економіки України, - зробити англійську мову другою офіційною. За цим кроком піде багато змін. Ми станемо більш дружелюбною країною для того, щоб тут будували R&D-офіси і відкривали офіси зарубіжні компанії.
Наші фахівці будуть набагато більш конкурентоспроможними, вони зможуть навчатися в найкращих компаніях світу. Зараз багато онлайн-освіти, але незнання англійської мови закриває доступ до цих знань ", - пояснює СЕО Preply.
За його словами, українцям складно вести конкуренцію на міжнародному рівні, так як в самій країні не вистачає іноземних фахівців.
"В цілому український бізнес, не міжнародний, він складається з українців. Іноді є хлопці з інших східних країн, але це не міжнародне бізнес-середовище.Нам дуже складно конкурувати на міжнародних ринках, тому що у нас немає людей з цих міжнародних ринків.
Як українська компанія може вийти на міжнародний ринок, успішно працювати і захоплювати ринки Франції та Іспанії, якщо в ній не працюють французи або іспанці? ", - запитує Бігай.
Читайте детальніше в інтерв'ю: Кирило Бігай, Preply: Нам необхідно 6-7 років, щоб вийти на оцінку в 1 мільярд доларів
Нагадуємо:
У лютому популярна міжнародна платформа-соцмережа Reddit відкрила офіс в Києві і шукає українських розробників.
Також у лютому стало відомо, що компанія "Rakuten", яка володіє месенджером "Viber", розширює свою присутність в Україні та відкриває, на додаток вже існуючому офісі в Одесі, R&D-центр у Києві.
Економічна правда
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