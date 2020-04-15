Уряд Литви послабив коронавірусні обмеження для частини бізнесу

15 квітня на засіданні уряду Литви було прийнято рішення про пом'якшення обмежень для частини бізнесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс сказав, що це перший етап пом'якшення карантину для бізнесу. Відкритися зможуть невеликі магазини, вхід в які знаходиться з вулиці (магазини в ТЦ поки будуть закриті), а також постачальники побутових і ремонтних послуг, якщо в приміщення до них вхід веде з вулиці, і є можливість регулювати потік клієнтів.

"Звертаю увагу всіх, хто організовує роботу свого бізнесу або почне надавати послуги. Дуже важливо забезпечити дотримання заходів безпеки. В іншому випадку ми будемо змушені скасувати дію пом'якшення карантину, якщо побачимо, що ситуація погіршується, якщо покупці і продавці не дотримуються встановлених вимог", – сказав Скверняліс.

Віцеміністр економіки та інновацій Марюс Скуодіс сказав, що салони краси, вуличні кафе і спортклуби поки не зможуть працювати.

Нагадаємо, 8 квітня Литва продовжила карантин до 27 квітня і запровадила масковий режим.

Європейська правда