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Рада збереться і розгляне зміни до регламенту у четвер

Середа, 15 квітня 2020, 15:36

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання парламенту на 13 годину 16 квітня.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Деталі:  На засіданні у четвер планують розглянути такі питання:

1) проєкт закону про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

2) проєкт закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" при другому читанні законопроєктів;

3) проєкт закону про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);

4) проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж;

5) проект закону про оборонні закупівлі (друге читання).

Позачергове засідання скликають на вимогу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо: Спершу очікувалося, що нардепи зберуться у середу, 15 квітня, але на зміни до регламенту бракувало голосів.

Зміни до регламенту у Верховній Раді вирішили внести через понад 16 тисяч поправок до закону про банки, який зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Другого читання самого законопроєкту, який прозвали "антиколомойським", у порядку денному на 16 квітня немає.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглянути усі 16 тисяч поправок. У випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Українська правда

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