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Ярославський готовий створити центр вірусології у Харкові

Середа, 15 квітня 2020, 15:14
 

Бізнесмен Олександр Ярославський готовий створити на базі медичного центру Харківського тракторного заводу центр вірусології.

Про це в Facebook повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

"Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк "Екополіс ХТЗ", зробити лабораторію, яка не має аналогів в Україні.

Називатися вона буде "Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту", - пише мер.

Повідомляється, що саме з неї почнеться медичний кластер "Екополіса ХТЗ".

Кернес пообіцяв всю необхідну підтримку ініціативи і готовий разом з Ярославським запрошувати в центр провідних вірусологів

Економічна правда

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Ярославський Кернес Харків ХТЗ

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