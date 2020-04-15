Ярославський готовий створити центр вірусології у Харкові
Бізнесмен Олександр Ярославський готовий створити на базі медичного центру Харківського тракторного заводу центр вірусології.
Про це в Facebook повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.
"Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк "Екополіс ХТЗ", зробити лабораторію, яка не має аналогів в Україні.
Називатися вона буде "Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту", - пише мер.
Повідомляється, що саме з неї почнеться медичний кластер "Екополіса ХТЗ".
Кернес пообіцяв всю необхідну підтримку ініціативи і готовий разом з Ярославським запрошувати в центр провідних вірусологів
Економічна правда
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