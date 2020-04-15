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Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на реформи митниці

Середа, 15 квітня 2020, 14:24
 

У Державній митній службі сподіваються, що зміни у держбюджеті не вплинуть на впровадження реформ у ДМС.

Про це на онлайн-зустрічі ЄБА заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодв.

"Я не бачу катастрофи. Що стосується зарплат - рухаємося по плану. Ті люди, які пройдуть так звану "переатестацію", отримають надбавку. Кошти є, вони захищені в бюджеті", - сказав Нефьодов.

Якщо говорити про обмежені видатки, зокрема, видатки розвитку, вони були перенесені до стабфонду. Робота продовжується, обмеження, ми сподіваємось, не дуже вплинуть на впровадження реформ", - додав він.

Нагадаємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" бюджет.

Економічна правда

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митниця

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