У найближчі тижні лікарні отримають українські апарати штучного дихання – Офіс президента
Середа, 15 квітня 2020, 13:59
Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню COVID-19
Дослівно: "За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання.
Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень".
Що було раніше: В Україні перевіряли технічні параметри апаратів 2 українських компаній.
Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання.
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