Франція просить ЄС про підтримку виробників овочів та фруктів

Франція просить ЄС про підтримку виробників фруктів та овочів у зв’язку зі збитками від пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BMF TV, з таким проханням міністр сільського господарства Франції Дідьє Гійом звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського.

У зверненні Дідьє Гійом просить про "терміновий" запуск механізмів підтримки, передбачених спільною аграрною політикою, у зв’язку зі швидким занепадом деяких сільськогосподарських ринків внаслідок пандемії коронавірусу.

За його словами, підтримки потребують виробники фруктів та овочів, як постраждали внаслідок закриття закладів громадського харчування та ринків під відкритим небом, а також виробники квітів та виноградарство.

Як повідомлялося раніше, міністри фінансів Європейського союзу погодили пакет економічних заходів на суму в 540 мільярдів євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу.

Європейька правда