Розгляд "антиколомойських" правок на комітеті Ради може тривати майже добу — нардеп

Замість розгляду кожної з 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, у фінансовому комітеті розглядатимуть окремі абзаци проєкту закона і голосувати по ним. Така процедура може тривати 21 годину.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк

"Сьогодні відбулося засідання підкомітету з питань банківської діяльності по законопроєкту про банки 2571-д

Вирішили, що 16585 правок (останні дані за зведеною таблицею) не має сенсу розглядати окремо, адже багато з них протирічать одна одній.

Тому, згідно регламенту, будемо виносити на розгляд окремі абзаци законопроекту (таких 63) і голосувати їх.

За попередніми підрахунками така процедура може тривати 21 годину", - повідомляє нардеп.

Також він розповів, що попередньо засідання комітету призначено на 21 квітня.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Экономическая правда