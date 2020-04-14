Укрексімбанк профінансує "Укравтодор" на 20 мільярдів - ЗМІ

Державний "Укрексімбанк" планує взяти кредит рефінансування у Національного банку під заставу ОВДП для фінансування ДП "Укравтодор" на сумму до 20 млрд грн.

Про це UCap повідомили джерела в банку.

Нещодавно ЗМІ звернули увагу на рішення наглядової Ради Укрексімбанку, яке було опубліковано 3-го квітня у системі розкриття інформації НКЦБФР.

Цими рішеннями наглядова рада дозволила правлінню банку залучити 20 млрд грн кредиту рефінансування від регулятора та надати НБУ в заставу за цим кредитом активи на суму, що не перевищує 30 млрд грн.

"На фінансовому ринку, дехто сприйняв цю інформацію як наміри держбанків долучитись до емісії для покриття дефіциту бюджету. Цей процес відбувається шляхом отримання державним банком рефінансування від НБУ під заставу ОВДП з подальшою купівлею нових ОВДП у Міністерства фінансів", - відмічає видання.

Нагадуємо:

Нещодавно голова "Укравтодору" Олександр Кубраков наголосив, що у новій версії держбюджета фінансування будівництва доріг не зменшиться.







