Держструктури закупили товарів для протидії коронавірусу на 1,5 мільярда – Мінекономіки

Державні структури станом на 13 квітня закупили товарів та послуг для протидії коронавірусу на 1,47 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що найбільше на закупівлі для боротьби з COVID-19 витратили у Київській (427 млн грн), Одеській (153 млн грн), Львівській (128 млн грн), Дніпропетровській (127 млн грн) та Запорізькій області (67 млн грн).

Найменше - у Чернігівській (17 млн грн), Чернівецькій (16 млн грн), Івано-Франківській (13 млн грн), Кіровоградській (8 млн грн) та Луганській (5 млн грн).

"Найдорожчою закупівлею проти COVID-19 є послуга з забезпечення спеціалізованим автотранспортом медзакладів, яку Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (КМДА) закупив за 74 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Далі у списку йдуть 3 закупівлі від замовників, підпорядкованих МВС.

Зокрема, Центр обслуговування Нацполіції придбав захисні костюми та медичні рукавички і маски за 69 та 61 млн грн. Крім того, центральний госпіталь МВС України закупив респіратори та ізолювальні костюми за 46 млн грн. Сукупно ці 2 установи провели антикоронавірусні закупівлі на суму 200 млн грн.

На 5 місці - закупівля апаратів ШВЛ Дніпропетровською ОДА за 35 млн грн.

Нагадаємо:

Станом на 25 березня через Prozorro державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на суму 7,2 мільйони.

Економічна правда