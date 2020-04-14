Кабмін виділив 100 мільйонів для гасіння пожежі у Чорнобильській зоні

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення про виділення МВС 100 млн грн, які будуть направлені Держслужбі з надзвичайних ситуацій для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Також уряд прийняв розпорядження про виділення Міністерству енергетики та захисту довкілля 44,9 млн грн (для Держагентства лісових ресурсів – 10,1 млн грн та Держагентства України з управління зоною відчуження – 34,8 млн грн) для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення", - йдеться у повідомленні.

Кошти будуть виділені з Резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо:

У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ, але там триває ліквідація пожежі, що почалася 4 квітня через підпал трави.

Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.

Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.

На території Чорнобильської зони відчуження триває гасіння осередків тління лісової пожежі.

Економічна правда