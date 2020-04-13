За місяць середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на тисячу гривень
Понеділок, 13 квітня 2020, 14:49
За останній місяць середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на 1 тисячу гривень.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на сервіс "ЛУН".
При цьому, двокімнатні квартири залишаються стабільними в ціні, а трикімнатні навпаки виросли в ціні приблизно на тисячу гривень.
"Вартість на подобову оренду впала в півтора рази. До карантину середня ціна за одну ніч складала 780 гривень, зараз 540", - такі дані надає сервіс подобової оренди квартир Dobovo.
Нагадаємо:
За даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази.
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