За місяць середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на тисячу гривень

За останній місяць середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на 1 тисячу гривень.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на сервіс "ЛУН".

При цьому, двокімнатні квартири залишаються стабільними в ціні, а трикімнатні навпаки виросли в ціні приблизно на тисячу гривень.

"Вартість на подобову оренду впала в півтора рази. До карантину середня ціна за одну ніч складала 780 гривень, зараз 540", - такі дані надає сервіс подобової оренди квартир Dobovo.

Нагадаємо:

За даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази.