На час карантину WOG виділить торгові площі на АЗК бізнесу, що закрився 

WOG на своїх автозаправочних станціях надасть торгові місця, бізнесу, який через карантин потребує допомоги з продажем продукції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На даний момент мережа реалізовує проект на окремих АЗК в тестовому режимі. Під торгові стенди WOG надає на різних автозаправках місце площею 6-8 квадратних метрів.

"В такий складний для бізнесу час ми повинні об’єднувати зусилля задля того, щоб малий та середній бізнес, по якому карантин вдарив найвідчутніше, мав можливість працювати .

..Особливу увагу приділяємо партнерським проектам з компаніями, які в поточній ситуації не можуть вести торговельну діяльність", - розповідає директор з управління магазинами мережі WOG Павло Шибаєв.

Повідомляється, що на деяких АЗК WOG вже можна придбати букет від компанії "Асканія-Флора" або окуляри від "Люкс Оптика".

В рамках програми на полицях WOG Market з’явилися товари, які раніше нечасто можна було зустріти серед звичного асортименту магазину, наприклад, корм для тварин, іграшки, спортивне харчування та випічка.

Мережа запрошує зацікавлених представників МСБ підключитися до програми взаємодопомоги в період карантину.

Нагадуємо:

Тепличний комплекс троянд "Асканія-Флора" (Київська обл.), що входить групу компаній "Асканія", планує знищити більшу частину готової продукції через введення в Україні карантинних обмежень і різкого падіння попиту.

Економічна правда