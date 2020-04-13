Пакет допомоги ЄС для України передбачає 4 мільйони євро на громадські ініціативи, що борються з епідемією

Пакет допомоги ЄС для України передбачає 4 млн євро на громадські ініціативи, що допомагають боротися з наслідками епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив посол ЄС Матті Маасікас у своєму відеозверненні.

"Пакет допомоги ЄС для України передбачає 4 мільйони євро на підтримку громадських ініціатив, які забезпечують допомогу тим, хто її потребує. Громадянське суспільство, яке завжди було головною опорою українського суспільства, знову на передовій – у боротьбі з COVID-19. Я пишаюся можливістю посприяти допомозі ЄС для тих, хто найбільше її потребує в Україні", - зазначив Матті Маасікас.

Посол зазначив, що сотні волонтерів з різних громадських ініціатив долучилися до протидії пандемії коронавірусу в Україні, допомагаючи з доставкою продуктів для людей похилого віку, підготовкою онлайн-уроків для школярів, у боротьбі з дезінформацією про коронавірус.

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначав, що вважає дії українського уряду у боротьбі з поширенням коронавірусу "ранніми і рішучими".

Нагадаємо, Євросоюз виділяє понад 15 млрд євро на допомогу країнам-партнерам у зв’язку з пандемією коронавірусу, із них 190 млн євро отримає Україна.

Європейська правда