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Пакет допомоги ЄС для України передбачає 4 мільйони євро на громадські ініціативи, що борються з епідемією

Понеділок, 13 квітня 2020, 11:34
 

Пакет допомоги ЄС для України передбачає 4 млн євро на громадські ініціативи, що допомагають боротися з наслідками епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив посол ЄС Матті Маасікас у своєму відеозверненні.

 "Пакет допомоги ЄС для України передбачає 4 мільйони євро на підтримку громадських ініціатив, які забезпечують допомогу тим, хто її потребує. Громадянське суспільство, яке завжди було головною опорою українського суспільства, знову на передовій – у боротьбі з COVID-19. Я пишаюся можливістю посприяти допомозі ЄС для тих, хто найбільше її потребує в Україні", - зазначив Матті Маасікас.

Посол зазначив, що сотні волонтерів з різних громадських ініціатив долучилися до протидії пандемії коронавірусу в Україні, допомагаючи з доставкою продуктів для людей похилого віку, підготовкою онлайн-уроків для школярів, у боротьбі з дезінформацією про коронавірус.

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначав, що вважає дії українського уряду у боротьбі з поширенням коронавірусу "ранніми і рішучими".

Нагадаємо, Євросоюз виділяє понад 15 млрд євро на допомогу країнам-партнерам у зв’язку з пандемією коронавірусу, із них 190 млн євро отримає Україна

Європейська правда

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ЄС Україна коронавірус

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