Трейдери очікують остаточних домовленостей, нафта торгується різноспрямовано

Трейдери очікують фіналізації переговорів та остаточних домовленостей про скорочення видобутку нафти, остаточне підписання угоди залежить від позиції Мексики, яка відмовилась від запропонованих умов.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Абдулазіза бен Салмана, угода залежить від згоди Мексики.

"Я сподіваюся, що Мексика побачить користь цієї угоди не тільки для себе, але і для всього світу. Вся ця угода залежить від згоди Мексики", - сказав він у коментарі Reuters.

На тлі попередніх домовленостей ціни на марку нафти Brent у четверг торгувались на рівні близько 32 доларів за барель, на закритті торгів ціна марки WTI упала на 9,3% до 22,76 доларів за барель.

Станом на 8:20 за Києвом Brent торгується по 31,82 долара за барель, WTI - по 23,21 долара за барель.

Нагадаємо:

Більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, у травні-червні 2020 року видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу.

Reuters повідомило, що ОПЕК + попередньо підтвердив домовленість про скорочення видобутку на 10 млн барелів на добу у травні-червні 2020 року.

Проте пізніше Bloomberg написав, що всі домовленості будуть діяти за умови згоди Мексики - міністр енергетики країни не погодилась з такими умовами та покинула відеоконференцію, яка тривала 11 годин.

Економічна правда