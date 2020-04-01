Єврокомісія пропонує скорочувати робочі дні працівникам для підтримки економіки

Європейська комісія запропонує механізм скороченого робоченого дня SURE для пом’якшення економічних наслідків у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Мета цієї ініціативи – допомогти країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу, зокрема, Італії та Іспанії, завдяки солідарній підтримці інших країн-членів… Це допоможе врятувати мільйони робочих місць під час кризи та допоможе нам швидше перезапустити європейську економіку після зняття карантинних обмежень", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Механізм працюватиме як державна підтримка для компаній, які переводять працівників на скорочений графік, та забезпечуватиметься спільно країнами-членами ЄС.

Президент Єврокомісії зазначила, що подібний інструмент вже продемонстрував ефективність в окремих країнах-членах ЄС, які його задіяли під час економічної кризи 2008 року.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент схвалив три термінові пропозиції для підтримки економіки ЄС під час пандемії коронавірусу.



Також ЄС призупинив дію правила, яке зобов’язувало авіакомпанії використовувати щонайменше 80% зарезервованих слотів на зліт-приземлення

Європейська правда