ЛУН 2020: обирати квартиру в режимі віртуальної реальності

В теперішніх умовах ізоляції, безперечно зростає важливість online. І доки певні категорії бізнесів лише починають діджиталізуватися, лідери — вже реалізовують рішення, немов із науково-фантастичних фільмів.

ЛУН — найповніший каталог українських новобудов, яким користуються більше мільйона юзерів на місяць. Сьогодні на ЛУН з’явилися оновлені 3D-планування квартир у новобудовах .

Для користувачів ЛУН спільно з компанією VRNET, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення та VR-рішень для бізнесу, створили можливість відвідати майбутню

квартиру, прогулятися по кімнатах, оцінити розташування кімнат та реальний вид з вікна.

Таким чином, вибір квартири у новобудові може цілком відбуватися онлайн, що неймовірно актуально у період ізоляції.



Це вже третя версія планувань: у ній візуалізація квартир максимально наближена до реальності. Відтворений справжній вид з вікна — можна побачити не лише існуючі будинки, а й ті, які збудують згодом.

На ЛУН ви можете зорієнтуватися, що навпроти ваших вікон — сусідня новобудова чи парк. Також є функція подивитися, як виглядає квартира та скільки світла до неї потрапляє через вікна, це можливо завдяки режимам перегляду — "ранок-день-вечір"

Сьогодні, 1 квітня, всі користувачі ЛУН зможуть не просто детально роздивитися планування новобудов, а й розважитися завдяки грі, яку ЛУН додав до всіх 3D-планувань на сайті.