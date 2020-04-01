У Нацбанку пояснили, як діють "кредитні канікули" 

Кредитні канікули передбачають два етапи реструктуризації заборгованостей клієнтів перед банками.

Про це заявила перша заступниця голови правління Національного банку Катерина Рожкова під час онлайн-конференції, організованої Європейською бізнес асоціацією.

"Ми передбачили два етапи реструктуризація. Перший етап реалізується вже зараз - це кредитні канікули тим, хто потребує цього на період карантину.

Зараз застосовується більш простий підхід до всіх, хто не має доходу або дохід скоротився значно сильніше в зв'язку з карантином.

Другий етап - власне реструктуризація - буде реалізовано вже після того, як карантин буде закінчено, а бізнес почне відновлювати роботу. Тут уже будуть індивідуальні умови продовження термінів перенесення платежів і таке інше", - повідомила Рожкова.

"Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє відтермінувати сплату відсотків і тіла кредиту. Клієнти банків можуть проводити консультації щодо шляхів виплати відсотків і тіла кредиту. Але позики обовязково треба буде повертати", - заявив голова НБУ Яків Смолій.

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Нагадуємо:

В Нацбанку вважають, що відновлення платоспроможності клієнтів, які потрапили у скрутне фінансове становище, відбудеться не раніше 3-го кварталу 2020 року.

Економічна правда