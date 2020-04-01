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УЗ почала безкоштовно возити правоохоронців службовими поїздами

Середа, 1 квітня 2020, 15:50

 

У період карантину залізничники будуть підвозити працівників Нацполіції до місць роботи своїми службовими поїздами.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що таке рішення прийняло керівництво компанії та погодило з Міністерством інфраструктури.

"Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для Нацполіції безкоштовний", - йдеться у повідомленні.

"Услід за медиками Укрзалізниця долучає до своєї соціальної програми з безкоштовного підвозу службовим поїздами до місць роботи працівників Національної поліції. Ми розуміємо значення правоохоронних органів у ці нелегкі часи та не могли залишитися осторонь від їхньої проблеми з трансферами до робочих місць", - зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Желько Марчек.

Підставою для проїзду правоохоронців є службове посвідчення. Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медпрацівників службовим поїздами з 31 березня.

Економічна правда

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