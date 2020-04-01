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Маск запропонував розіслати по світу апарати штучного дихання

Середа, 1 квітня 2020, 15:22
 

Американський бізнесмен та інноватор Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

Джерело: Twitter Маска

Деталі: Засновник компанії "SpaceX" і керівник "Tesla" зазначив, що у його компаній є апарати штучної вентиляції легень, схвалені американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration, FDA), – і вони готові розіслати їх по світу.

Кількість апаратів Маск у пості не уточнив.

Пряма мова: "У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка – безкоштовно.

Єдина вимога – щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені чи Tesla".

Цьому передувало: Маск передав 1255 замовлених у Китаї апаратів "штучного дихання" лікарням Лос-Анджелеса, а також заявив, що його заводи могли б виробляти такі апарати самі.

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Українська правда

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