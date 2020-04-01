Ремонт доріг не можна припиняти — прем'єр

Виконання програми "Велике будівництво" продовжується, а ремонт доріг не можна припиняти.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"У цей період системних викликів ми продовжуємо програму "Велике будівництво". Ремонт доріг не можна припиняти, це локомотив для нашої економіки, який має рухати нас вперед незалежно від тих обставин, які складаються навколо", - підкреслив голова уряду.

За його словами, такою є консолідована позиція уряду, президента і нардепів.

Шмигаль додав, що рішеннями від 1 квітня Кабмін пропонує покращити умови залучення інвестицій в розвиток дорожнього господарства.

Крім цього, для Укравтодору створюються додаткові можливості для залучення більше 19 млрд грн під державні гарантії.

"Це дасть можливість побудувати та відремонтувати більле 100 доріг державного та місцевого значення", - додав прем'єр.

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Нагадаємо:

17 березня в "Укравтодорі" заявили, що уповільнення сезону дорожніх робіт в умовах карантину поки не передбачається.

27 лютого "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу Укравтодору", на якій можна побачити діляки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами.

Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.

Економічна правда