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Дубілет хоче завершити свої проєкти в уряді

Четвер, 5 березня 2020, 13:05
 

Колишній міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що наразі продовжується обговорення його подальшої роботи в уряді.

Джерело: Facebook-сторінка ексміністра

Пряма мова: "Щодо моїх планів. Більшість проектів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проекти.

Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу".

Деталі: Дубілет подякував своїм колишнім колегам.

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Дубілет – український бізнесмен, екс-IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного банку monobank.

Його призначили як і весь уряд Олексія Гончарука у вересні 2019 року. Від початку роботи Дубілет боровся із зайвою документною тяганиною в уряді.

Він став ініціатором оцінки чисельності наявного населення України та виступав проти звичайного перепису через високу собівартість. 

Крім того ексміністр займався ревізією будівель уряду. Зокрема, він виявив і закрив у приміщеннях кабінету міністрів перукарню, відділення Ощадбанку.

Також він заявив, що уряд віддасть під приватизацію 4-5 занедбаних держбудівель у центрі Києва, які використовуються неефективно.

Знати більше: Засновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців

Дмитро Дубілет: Банки переживають за платіжний бізнес, озираючись на ті ж Apple, Google, PayPal

Українська правда

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Дубілет уряд

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