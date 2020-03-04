Заповідь Милованова: колишній урядовець назвав 5 пріоритетів розвитку економіки

Екс-міністр економіки Тимофій Милованов розповів про основні пріоритети розвитку економіки.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

Першим пріоритетом Милованов бачить в утриманні макроекономічної стабільності. "Стабільний курс гривні (24-26), низьку інфляцію (5%), економічне зростання (3,2% в 2019, 3,7% в 2020), зростання зарплат (18% в 2019), збалансований бюджет з низьким дефіцитом (1-2%), низькі ставки по боргу уряду (10%)", - зазначив він.

Також на його думку це залучати інвестиції в економіку. "Інвестиції - це єдиний шлях для розвитку України. Зношеність основних засобів виробництва в Україні складає в середньому 60%. В той час, як у сусідів - 35-40%. Потрібно використовувати всі наявні інструменти для залучення інвестицій - внутрішніх та зовнішніх, малого бізнесу, приватизація, концесії, індустріальні парки, програми підтримки експорту та МСБ, капітальні інвестиції з бюджету, інвестиційні няні, тощо", - зазначив екс-міністр

Також пріоритетними галузями є розбудови ринків, зокрема ринку землі, праці, капіталу, технологій, інтелектуальних прав власності, тощо.

А також права власності, на думку Милованова жодні зміни не будуть мати реального потужного ефекту, якщо в країні не буде забезпечено верховенства права, а разом із ним - і захисту прав інвесторів та кредиторів.

Резюмує він свій "заповіт" коронавірусом. Заявляючи, що ймовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці. Уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці.

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