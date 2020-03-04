Новини 4 березня: новий уряд, монополія ДТЕК, критика митниці

Про відставку уряду. Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. Відставка Гончарука автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

Про нового прем'єра. Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Про Милованова. Нинішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу, а Роман Жуковський – міністерство економіки в новому уряді.

Про монополію ДТЕК. Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства доєднається до розслідування Антимонопольного комітету щодо ймовірного зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК Рината Ахметова на Бурштинському енергоострові.

Про платіжний баланс. Зведений платіжний баланс України в січні 2020 року сформовано з профіцитом 906 мільйонів доларів, тоді як у січні 2019 року дефіцит становив 68 мільйонів.

Про критику митниці. Президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду та надходження в державний бюджет від митниці.

Про "Північний потік-2". Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання газопроводу Північний потік-2.

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