Кандидат у прем’єри Шмигаль: завдання не змінюються, але тепер будуть доведені до кінця
Кандидат у прем’єр-міністри Денис Шмигаль зазначив, що цілі оновленого уряду не змінюються, але теперь будуть доведені до кінця.
Про це він повідомив під час виступу у Раді.
Шмигаль заявив, що новий уряд планує переглянути бюджет на 2020 рік у частині виплат та пенсій, а також зменшити зарплату та премії посадовців та членів наглядових рад.
Шмигаль також нагадав про погашеності перед шахтарями, реформу децентралізації і програму "Велике будівництво", яке має "зіштовхнути економіку з мертвої точки".
"Нашими приоритетами залишається все те що було озвучено попереднім урядом, але не доведено до кінця.
...реформи потрібні на вчора, результат на сьогодні", - резюмує Шмигаль.
Нагадуємо:
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Дениса Шмигалья прем'єр-міністром України.
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