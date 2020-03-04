Уманський подав декларацію на посаду міністра фінансів 

Екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський претендує на посаду глави Міністерство фінансів.

Про це свідчить його декларація на сайті Національного агентства з протидії корупції.

Згідно з декларацією, Уманський минулого року заробив 303 тис. грн як заробітну плату в "Укргазбанку" і ще 40 тис. грн - у ТОВ "Процар".

Він також задекларував понад 95 тис. грн на рахунках в "Укргазбанку".

41-річний Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів - у 2008-2010 роках у команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов'язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

Знати більше "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія:

3 березня деякі ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада звільнить міністерку фінансів Оксану Маркарову з посади на пленарному засіданні у середу.

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.

4 березня нардепи опублікували знімок заяви Гончарука про відставку. Комітет Ради рекомендував прийняти відставку прем'єра.