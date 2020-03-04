Німеччина заборонила експорт масок і захисних засобів через коронавірус
Кризовий штаб уряду ФРН заборонив експорт медичних захисних засобів в зв'язку з поширенням коронавіруса.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Кризовий штаб констатує особливу необхідність в терміновому випуску медичного захисного інвентарю.
...У державній газеті Bundesanzeiger сьогодні буде опубліковано розпорядження федерального міністерства економіки і енергетики, згідно з яким забороняється експорт за кордон медичного інвентарю (масок, рукавичок, захисних костюмів і т. д.)", - відзначається в документі, поширеному в середу кризовим штабом.
Нагадуємо:
"Епіцентр К" вводить у продаж марлеві пов'язки через дефіцит медичних масок, "Ашан" також відзначає зростання попиту на крупи.
2 березня і 3 березня фондові ринки в США та Європі демонструють зростання, відіграючи падіння, що сталося в кінці лютого.
Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua