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Німеччина заборонила експорт масок і захисних засобів через коронавірус

Середа, 4 березня 2020, 12:47
 

Кризовий штаб уряду ФРН заборонив експорт медичних захисних засобів в зв'язку з поширенням коронавіруса.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кризовий штаб констатує особливу необхідність в терміновому випуску медичного захисного інвентарю.

...У державній газеті Bundesanzeiger сьогодні буде опубліковано розпорядження федерального міністерства економіки і енергетики, згідно з яким забороняється експорт за кордон медичного інвентарю (масок, рукавичок, захисних костюмів і т. д.)", - відзначається в документі, поширеному в середу кризовим штабом.

Нагадуємо:

"Епіцентр К" вводить у продаж марлеві пов'язки через дефіцит медичних масок, "Ашан" також відзначає зростання попиту на крупи.

2 березня і 3 березня фондові ринки в США та Європі демонструють зростання, відіграючи падіння, що сталося в кінці лютого.

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