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МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки

Вівторок, 31 березня 2020, 20:40
 

Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Джерело: постанова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, текст якої опублікований на сайті МОЗ.

Деталі: Згідно з документом, при здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватись наступних умов:

- це має бути ринок харчових продуктів;

на ринку можуть знаходитись не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі;

відстань між покупцями в чергах має бути не менш ніж 1,5 метри;

торговці та покупці повинні мати на собі засоби індивідуального захисту;

для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.

Передісторія:

25 березня на селекторній нараді з міськими головами обласних центрів та головами ОДА президент Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах карантину не можна лишати людей без можливості купляти продукти харчування, тому у містечках, де продовольчі ринки є єдиним джерелом їжі, закривати їх не потрібно. Зеленський попросив знайти вихід.

Українська правда

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коронавірус продукти ринки МОЗ

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