МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки

Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Джерело: постанова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, текст якої опублікований на сайті МОЗ.

Деталі: Згідно з документом, при здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватись наступних умов:

- це має бути ринок харчових продуктів;

на ринку можуть знаходитись не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі;

відстань між покупцями в чергах має бути не менш ніж 1,5 метри;

торговці та покупці повинні мати на собі засоби індивідуального захисту;

для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.