"Укрзалізниця" безкоштовно підвозитиме медиків службовими потягами — Криклій
"Укрзалізниця" із 31 березня запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медиків службовим поїздами.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
"Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним", - пише Криклій.
Повідомляється, що попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади.
Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.
Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.
Нагадуємо:
"Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.
Економічна правда
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