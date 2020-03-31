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"Укрзалізниця" безкоштовно підвозитиме медиків службовими потягами — Криклій

Вівторок, 31 березня 2020, 18:38
 

"Укрзалізниця" із 31 березня запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медиків службовим поїздами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним", - пише Криклій.

Повідомляється, що попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади.

Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.

Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального  захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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