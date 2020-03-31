ТРЦ закликали владу зменшити розмір ПДВ і відкласти сплату податку на прибуток

Представники ринку девелопменту торгово-розважальних центрів закликали владу дозволити продаж текстильних пов'язок у ТРЦ, а також - зменшити розмір ПДВ і відтермінувати сплату податку на прибуток упродовж 3 місяців після завершення карантину.

Про це йдеться у відкритому листі девелоперських компаній, адресованому президенту, ВР, НБУ, КМДА, Асоціації правників України та Європейській Бізнес Асоціації.

"Торгово-розважальні центри та підприємства, які представлені у ТРЦ, є одними із великих платників податків. Однак сьогодні вони найбільше потерпають від наслідків карантину, адже, розуміючи відповідальність та серйозність ситуації, доступ відвідувачів до ТРЦ обмежений", - йдеться у зверненні.

Девелопери, зокрема, закликали: дозволити продаж текстильних пов’язок у ТРЦ та забезпечити можливість користування громадським транспортом для співробітників дозволених груп орендарів.

А також - зменшити розмір ПДВ та відтермінувати сплату податку на прибуток упродовж 3 місяців після завершення карантину і звільнити від плати за землю, податку на нерухоме майно та податку на прибуток.

Лист, зокрема, підписали: операційний лідер "СІТРАС Україна" Ганна Корягіна, комерційна директорка Dragon Capital Property Management Наталія Кравець, генеральна директорка Arricano Анна Чуботіна, операційна директорка "Давенто Україна" (мережа ТЦ "Екватор") Лариса Первіненко та інші.

Економічна правда