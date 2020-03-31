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Шмигаль гадає, що Рада ухвалить зміни до бюджету за тиждень

Вівторок, 31 березня 2020, 10:55
 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що народні депутати все ж підтримають зміни до державного бюджету на 2020 рік за тиждень.

Джерело:  Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV після позачергових засідань Верховної Ради 30 березня, сайт уряду

Пряма мова: "Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, він буде проголосований через 7-8 днів.

Ми працювали над бюджетом спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі. Це бюджет надзвичайної ситуації. У ньому створений Фонд для боротьби з COVID-19. Ми зберегли практично всі основні видатки, водночас запропонувавши наповнити Фонд на 97,1 мільярда гривень".

Деталі: На думку прем’єра, парламент не підтримав зміни до держбюджету через те, що не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та змогли ознайомитися з ними.

Шмигаль також запевнив, що Фонд для боротьби з COVID-19 буде повністю прозорим. У ньому будуть чітко визначені напрямки, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідкам.

За словами голови уряду, "щойно ця боротьба буде завершена, всі видатки будуть повернені" - і Кабмін продовжить фінансувати розвиток економіки.

Прем’єр-міністр додав, що Україні потрібна допомога усіх міжнародних фінансових установ – і це не лише МВФ. Відтак, уряд працює і зі Світовим банком, і з ЄС, і з ЄБРР тощо.

Євросоюз уже виділив 80 млн євро на підтримку України у боротьбі з коронавірусом, сказав Шмигаль.

Передісторія:

30 березня Верховна Рада провела три позачергових засідання одразу, на яких вирішила питання, пов’язані з епідемією COVID-19, змінила міністрів охорони здоров’я та фінансів, відкрила ринок с/г землі та підтримала за основу закон про банки, який був необхідний для надання підтримки Міжнародним валютним фондом і який, як вважається, не дасть Ігорю Коломойському повернути "Приватбанк".

Однак народні депутати не підтримали запропоновані урядом зміни до державного бюджету на поточний рік, адже заради боротьби з коронавірусом урізається фінансування важливих сфер.

Українська правда

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Шмигаль бюджет Кабмін Рада

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