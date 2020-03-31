Голова Мінекономіки: Криза — це завжди великі можливості

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що криза - це великі можливості змінити правила гри для бізнесу.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Криза - це завжди великі можливості. Ми будемо намагатися поміняти правила гри для українських компаній.

У нас є і таланти, і розробки, які ми можемо втілювати і активно просувати на світовий ринок, в нас є людський потенціал та капітал, який є дуже важливий і який зараз хоче активно розвиватися і бути в Україні. Але в нас насправді не було багато можливостей поміняти правила гри. Тому що ми рухалися по спіралі - і нижче, і нижче, і нижче...", - сказав міністр.

За його словами, криза уже змінила правила гри на світових ринках.

"Це ми бачимо на прикладі США, Китаю. Ми будемо активно думати, яким чином ми можемо бути цікавими. Рецепту, я думаю, що не існує. Але рецепт базується на тому, що люди будуть повертатися зараз в Україну і ми постараємось їм дати умови для того, щоб вони реалізували свій потенціал", - додав він.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни.

Економічна правда