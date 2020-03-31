Через коронавірус зростання економіки Китаю може припинитись — Світовий банк

Негативні наслідки пандемії коронавірусу можуть призвести до того, що економічне зростання Китаю припиниться - це, у свою чергу, може стати причиною бідності 11 мільйонів людей у Східній Азії.

Про це у понеділок заявили у Світовому банку, передає AFP.

"Пандемія викликає безпрецедентний глобальний шок, який можезбільшити бідність в регіоні", - підкреслила головний економіст Світового банку зі Східної Азії та Тихого океану Аадітія Маттуо.

За даними Світового банку, навіть за найкращого сценарію у регіоні спостерігатиметься різке падіння темпів зростання, коли темпи росту Китаю уповільняться з 6,1% у 2019 році до 2,3%.

Зазначається, що 2 місяці тому економісти Світового банку прогнозували, що економіка Китаю у цьому році зросте на 5,9%, що було б найгіршим показником з 1990 року.

"Пандемія сильно впливає на економіку регіону, але глибина та тривалість шоку незвично невизначені", - йдеться у повідомленні.

За більш негативних прогнозів, через падіння економіки 11 млн людей у регіоні можуть опинится у межі бідності.

У Світовому банку підкреслили, що 17 країн регіону є ключовими для глобальних ланцюжків та становлять 70 відсотків світової торгівлі, "усі вони постраждали" і зараз мають найвищу у світі кількість випадків COVID-19.

Світовий банк закликав до рішучих дій, зокрема, до заходів щодо зменшення шоку для домогосподарств та вирішення питання втрачених зарплат.

Нагадуємо:

У січні-лютому 2020 року промислове виробництво упало максимально за 30 років на тлі швидкого поширення коронавірусу, що призвело до перебоїв у китайській економіці.

У січні-лютому 2020 року обсяги китайського експорту упали на 17,2% у порівнянні з січнем-лютим минулого року.