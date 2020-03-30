Аналітика ринку вторинної нерухомості Києва

Пошукова система по об'явам нерухомості Flatfy Україна, маючи базу усіх актуальних оголошень з продажу квартир, підрахували статистику динаміки цін в березні 2020.

У порівнянні з першим тижнем березня ціна м2 у гривні виросла на 19,47%, в той час як у доларах — лише на 1,63%.

Ціна у гривні з початку місяця до 21 березня зросла на 20%. А 22 березня її ріст зменшився на 2.64 процентних пункти, таким чином фіксуючи її на рівні близько 38500 грн.

Ціна у доларах теж зросла з початку місяця до 21 березня, але лише на 6%. 22 березня її ріст скоротився на 3.71 процентних пункти, фіксуючи ціну за м2 на рівні близько 1400$.

У порівнянні з 16 березня, коли ринок відреагував на карантин, ціна м2 у гривні виросла на 3,44%, в той час як у доларах — впала на 5.73%.

Методика:



Флетфай - міжнародний пошуковик по оголошенням жилої нерухомості. Пошукова система збирає данні з тисяч різних сайтів з об'явами продажу і оренди квартир. Було взято всі актуальні оголошення з продажу квартир у Києві, вирахувано ціни за м2 та пораховано медіани цих цін.