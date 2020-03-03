Кабмін запровадив для держорганів посаду керівника цифровий трансформації
Кабінет міністрів запровадив нову посаду керівника цифрової трансформації, яка буде у кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook
Пряма мова: "Гаряча новина… врешті-решт сьогодні прийняли постанову на кабміні з CDTO! CDTO – Chief Digital Transformation Officer, керівник цифрової трансформації. На рівні державних органів – це профільний заступник.
Відтепер такі позиції з'являться в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції, та інших центральних органів виконавчої влади".
Деталі: Перші CDTO у пілотному режимі з’явились у Херсонській ОДА і Харківській мерії.
Керівників цифрової трансформації узгоджуватиме, призначатиме і координуватиме Мінцифри.
За словами Федорова, це буде "новий рівень менеджменту реалізації державної політики, нова професія і нові можливості".
Він також додав, що наразі у Мінцифри вже готують систему підбору менеджерів, навчання, адаптації і систему KPI.
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