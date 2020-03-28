Prozorro відзвітувало про закупівлі тестів на коронавірус: 15 тисяч тестів на 7,2 мільйона
Станом на 25 березня через Prozorro державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на суму 7,2 мільйони.
Про це повідомляється на facebook сторінці Prozorro.
Більшість закуплених тестів – це тести на антитіла (експрес-тести). ПЛР тести, які є найбільш точним методом діагностики COVID-19, купували через Prozorro в Тернополі (150 штук) та Львові (250 штук).
Найбільше тестів на коронавірус купили у Київській (5600), Івано-Франківській (1600) та Харківській області (1400).
У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях не замовили жодного тесту через Prozorro. В організації припускають, що ці області отримали їх від МОЗ.
Серед найбільших постачальників тестів на Prozorro: КП "Фармація" (2150 тестів), ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), та ТОВ "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Усі тести на коронавірус, що є в Україні, іноземного виробництва.
При цьому не всі тести для виявлення коронавірусу купували через Prozorro.
11 березня МОЗ повідомило, що за кошти міністерства закупили майже 20 тисяч упаковок швидких тестів на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.
23 березня в Україну з Китаю було доставлено 250 тисяч експрес-тестів, а також ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua