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США допоможе Україні боротись з коронавірусом понад 1 мільйоном доларів

Субота, 28 березня 2020, 12:00
 

США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу.

Про це повідомило посольство України у США в Facebook

"Надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19, тощо".

Посольство повідомляє, що США почнуть виділяти гроші обраним країнам з 3 квітня.

Нагадуємо:

26 березня Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт на суму 2 трильйони доларів, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам у країні, які постраждали від епідемії коронавірусу, а також для покупки терміново необхідного медичного обладнання.

Українська правда

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США

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