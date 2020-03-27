Зеленський анонсував наступне засідання Ради: готуються законопроєкти про зміни до бюджету

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

Джерело: заява глави держави журналістам у п’ятницю після зустрічі з головами фракцій

Пряма мова: "Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної ради України відбулося саме в понеділок".

Деталі: Президент пояснив, що ще треба підготувати деякі пріоритетні законопроєкти - щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби і для цього внести зміни до бюджету.

"Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, не зупинити економіку через ті чи інші скорочення. І обов’язково, щоб не постраждали наші звичайні люди – вчителі, медики, будь-які наші держслужбовці".

Зеленський додав, що будуть й інші важливі законопроєкти щодо підтримки і стабілізації економіки. Тому це буде не останнє позачергове засідання парламенту.

Також він зазначив, що домовився з депутатами, що вони розроблять окремий законопроєкт про можливість для депутатів працювати дистанційно у таких умовах, як зараз.

Українська правда