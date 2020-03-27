Під очільником Мінфіну "захиталося крісло" – джерела
Міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського можуть скоро звільнити.
Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"
Деталі: За їхньою інформацією, на заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. Відомо, що у п’ятницю, 27 березня, він приходив на співбесіду до Офісу президента.
Щодо Уманського, то причина його можливого звільнення – це невдалий секвестр держбюджету.
Нагадаємо:
Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
4 березня Верховна Рада прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів. Він двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008-2010 роках в команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов`язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.
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