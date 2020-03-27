У Франції можуть відтремінувати сплату за оренду для бізнесу

У Франції розглядають можливість дозволити бізнесу сплатити за оренду пізніше у зв’язку з пандемією коронавірусу та запровадженими обмеженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляє видання, про це розповів мер міста Бордо Ніколя Флоріан. За його словами, він почув таку обіцянку від прем'єр-міністра, коли телефонував йому, аби висловити свою стурбованість щодо проблеми.





Цей крок має допомогти уникнути ситуацій, коли підприємці, які змушені були повністю призупинити діяльність на час карантину та не отримують прибутки, не зможуть заплатити вчасно і залишаться без приміщень.

Минулого тижня федерації підприємців закликали владу скасувати орендну плату та інші виплати за період, коли магазини залишаються зачиненими.



Раніше уряд Франції анонсував план підтримки бізнесу обсягом 345 мільярдів євро у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, до 4 мільярдів євро планують виділити для стартапів.



За оцінками французького уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році впаде на 1%.



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Європейська правда