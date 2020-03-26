У МВС очікують на початок розслідування АМКУ щодо підвищення цін на продукти

У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що Антимонопольний комітет розпочне розслідування щодо необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Передав голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву аналітичну інформацію про оптові компанії, які дозволяють собі різко і необгрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та овочі, що становлять основу продуктового кошика простих Українців.

... Очікую початку антимонопольного розслідування АМКУ за фактами різкого, необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків", - пише Геращенко.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.

"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

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Економічна правда