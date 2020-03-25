Новини 25 березня: карантин, "антиколомойський законопроєкт", субсидії

Фото: УП

Про карантин. Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Про "антиколомойський законопроєкт". Депутати Олександр Дубінський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам. Прийняття "антиколомойського" закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.

Частина депутатів "Слуги народу" закликала через соціальні мережі підтримати законопроєкт №3260, щодо неповернення виведених з ринку банків екс-власникам.

Про субсидії. Кабінет міністрів підтримав призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, а також постановив збільшити субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень.

Про карантин і гроші. За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше, свідчать результати опитування.

Про "кредитні канікули". Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що пільговий режим обслуговування кредитів ("кредитні канікули") - це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.

Ви хочете дізнатися більше?

Не про коронавірус: що Україна постачає в Китай і як збільшити експорт

У 2019 році Китай став основним торговельним партнером України за обсягами експорту та імпорту, замінивши Росію. Утім, Пекін застосовує низку торгових обмежень. Чи можливо їх усунути?

Стандартні механізми не допоможуть: економічна відповідь коронавірусу

Як мінімізувати втрати від "коронавірусної рецесії" і які негайні заходи необхідно вживати уже сьогодні.







