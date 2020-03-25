Новини 25 березня: карантин, "антиколомойський законопроєкт", субсидії
Про карантин. Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
Про "антиколомойський законопроєкт". Депутати Олександр Дубінський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам. Прийняття "антиколомойського" закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.
Частина депутатів "Слуги народу" закликала через соціальні мережі підтримати законопроєкт №3260, щодо неповернення виведених з ринку банків екс-власникам.
Про субсидії. Кабінет міністрів підтримав призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, а також постановив збільшити субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень.
Про карантин і гроші. За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше, свідчать результати опитування.
Про "кредитні канікули". Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що пільговий режим обслуговування кредитів ("кредитні канікули") - це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.
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