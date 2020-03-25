Зеленський: будівництво доріг та інфраструктури не має припинятися під час карантину

Реалізація проекту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА, якого цитує пресслужба ОП.

Пряма мова: "Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проект "Велике будівництво" має бути продовжено, але все повинно бути безпечно".

В ОП нагадали, "Велике будівництво" – це спільний проект президента та уряду України, який передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об’єктів по всій країні.

Що було раніше: 17 березня в "Укравтодорі" заявили, що уповільнення сезону дорожніх робіт в умовах карантину поки не передбачається.

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Нагадаємо:

27 лютого "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу Укравтодору", на якій можна побачити діляки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами.

Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.

Українська правда