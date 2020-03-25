Звільнення та відпустки "за свій рахунок" через карантин. Що робити працівникам та роботодавцям?

В рамках партнерського проєкту "Економічна правда" разом з ЮФ "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" проводить опитування серед працівників українських компаній та роботодавців.

Наразі в Україні діють безпрецедентні заходи щодо запобігання поширення коронавірусу. Карантин продовжено до 24 квітня, призупинена діяльність сотень тисяч підприємців та підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

У зв'язку з цим почастішали випадки скорочення персоналу та відправлення працівників у відпустку "за свій рахунок". Кількість пошукачів за 12 днів карнатину зросла майже на 60%.

Чи може роботодавець звільняти працівників у зв'язку з карантином? Як працівник може себе захистити?

Якщо ви працівник або роботодавець і у вас є питання, яке стосується трудового законодавства, залиште його тут під новиною в коментарях.

Незабаром ми повернемось до вас з текстом, в якому разом з юристами "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" пояснимо ті питання, які вас хвилюють.

Економічна правда